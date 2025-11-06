Mundial Sub-17 Fútbol Internacional -  6 de noviembre de 2025 - 08:11

Mundial Sub-17: Partidos para hoy jueves 6 de noviembre

Repasa a continuación los partidos a disputarse este jueves 6 de noviembre en las acciones del Mundial Sub-17 masculino de la FIFA.

FOTO: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial Sub-17 siguen en marcha con choques de alto nivel en diferentes escenarios de Qatar.

Todos los partidos hasta la final se disputarán en ocho campos del moderno complejo Aspire Zone, situado en Al Rayyan, a unos nueve kilómetros del centro de Doha.

Partidos para hoy jueves 6 de noviembre - Mundial Sub-17

  • Grupo A: Bolivia v Italia, Campo 3, 7:39 am
  • Grupo B: Portugal v Marruecos, Campo 8, 7:30 am
  • Grupo B: Japón v Nueva Caledonia, Campo 1, 8:00 am
  • Grupo D: Argentina v Túnez, Campo 5, 8:30 am
  • Grupo D: Fiyi v Bélgica, Campo 2, 9:45 am Grupo C: Emiratos Árabes Unidos v Croacia, Campo 4, 10:15 am
  • Grupo A: Catar v Sudáfrica, Campo 7, 10:45 am
  • Grupo C: Senegal v Costa Rica, Campo 9, 10:45 am
