Mundial Sub-17: Partidos para hoy jueves 6 de noviembre

Las emociones de la Copa Mundial Sub-17 siguen en marcha con choques de alto nivel en diferentes escenarios de Qatar.
Partidos para hoy jueves 6 de noviembre - Mundial Sub-17
- Grupo A: Bolivia v Italia, Campo 3, 7:39 am
- Grupo B: Portugal v Marruecos, Campo 8, 7:30 am
- Grupo B: Japón v Nueva Caledonia, Campo 1, 8:00 am
- Grupo D: Argentina v Túnez, Campo 5, 8:30 am
- Grupo D: Fiyi v Bélgica, Campo 2, 9:45 am Grupo C: Emiratos Árabes Unidos v Croacia, Campo 4, 10:15 am
- Grupo A: Catar v Sudáfrica, Campo 7, 10:45 am
- Grupo C: Senegal v Costa Rica, Campo 9, 10:45 am