Neymar Jr lesionado para el derbi en Brasil

Tras una polémica ida en cuartos de final de la Copa Libertadores, con duras críticas al arbitraje, el líder Flamengo enfrenta al Vasco da Gama en un derbi de alta rivalidad por otra jornada de la liga brasileña, marcada por una nueva lesión de Neymar Jr.

La vigésimocuarta fecha guarda otros clásicos: Santos y Sao Paulo se cruzan con la baja de Neymar en el Peixe por una lesión muscular, mientras que Inter y Gremio se miden con sus entrenadores bajo fuego.

Neymar Jr es baja

Sin Neymar, el Santos (16º) recibe el domingo al Sao Paulo (7º).

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain, de 33 años, abandonó los entrenamientos matinales del viernes por una lesión muscular en el muslo derecho, confirmó el viejo club de Pelé en un comunicado.

No dio detalles de la gravedad de la lesión o el tiempo de recuperación.

El Sao Paulo, en tanto, reservará titulares para la vuelta de los cuartos de la Libertadores del jueves ante el ecuatoriano Liga de Quito, en la que intentará remontar la derrota 2-0 de la ida.