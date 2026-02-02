El "Shu Shu" Bruce Carrington propinó impactante KO en velada The Ring 6

El invicto estadounidense Bruce Carrington superó un gran reto en su carrera, al despachar por la vía rápida al mexicano Carlos Castro, en choque por el título mundial vacante CMB de la categoría de peso pluma en cartelera The Ring 6 del fin de semana en la ciudad de New York.

Carrington, de 28 años de edad vivió una noche de dificultades, pero no dio paso atrás y superó las adversidades con un corazón de campeón en el Madison Square Garden, un imponente escenario deportivo.

El apodado como "Shu Shu" ante su gente en New York, arrancó con gran ritmo el cara a cara en el ring, mostrando su velocidad y explosivos golpes con ambas manos, ante un Castro, que no daba pasos atrás, ni huía de la "guerra".

Bruce Carrington se llevó lo mejor de los primeros asaltos, hasta que el el 4, Carlos Castro lanzó una potente mano de derecha, que impactó sobre la cabeza y parte de la oreja de su rival de turno, lo que lo dejó visiblemente mareado.

Luego en el round 5, nuevamente el púgil mexicano conectó ante el no recuperado por completo Carrington, que pudo resistir la ofensiva como pudo.

Bruce Carrington demostró un corazón de campeón

El originario de Brooklyn, Nueva York logró recuperarse con el pasar de los asaltos, hasta que llegó el noveno, en donde pudo conectar de manera contundente al de la Ciudad Obregón, enviándolo a la lona, en un KO impactante.

— Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

Castro no pudo superar el conteo del árbitro Charlie Fitch y perdió por nocaut por segunda vez en sus 13 años de carrera profesional y 35 peleas.

Entre lagrimas de emoción terminó "Shu Shu", luego de superar la pelea más difícil de su carrera, para levantar el oro de las 126 libras, categoría con sólidos campeones como Rafael Espinoza, Nick Ball y Angelo Leo.