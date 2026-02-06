LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  6 de febrero de 2026 - 13:37

¡OFICIAL! Michael Amir Murillo es nuevo jugador del Besiktas

Michael Amir Murillo es nuevo jugador del Besiktas en la Superliga de Turquía, tras su paso por el Olympique Marsella.

El carrilero derecho panameño Michael Amir Murillo fue anunciado como nuevo jugador del Besiktas en el fútbol de Turquía para reforzar en la temporada donde se encuentran de quinto lugar.

Amir Murillo sumó 23 partidos en la temporada 2025-2026 con el Olympique Marsella en Ligue 1, Champions League, Supercopa de Francia, anotó 2 goles y dio una asistencia, sumó 1,383 minutos.

El panameño se unió al Olympique Marsella el 20 de agosto de 2023 después de su paso con el Anderlecht, fichó por 2.5 millones de euros y se va del club por diferencias con Roberto de Zerbi que lo acusó de 2no tener hambre".

Murillo firmó en su momento su renovación el 7 de marzo de 2025 hasta el 2028.

El Besiktas aprovechó antes del cierre del mercado de fichajes y llegó a un acuerdo con el jugador, que según informaron en redes sociales es un traspaso definitivo por 2 años y medio, más uno opcional.

