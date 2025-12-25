Orlando Mosquera festejó navidad y su cumpleaños viendo acción con el Al-Fayha

El Al Fayha FC igualó sin goles con el Al-Hazm Rass en su partido del 25 diciembre, fecha en la que el guardameta de la Selección de Panamá , Orlando Mosquera festejó la navidad junto a su cumpleaños.

"Kuty" celebró su cumpleaños defendiendo el arco de su equipo en el King Salman Sport City Stadium, en el choque correspondiente a la fecha 10 de la Primera División de Arabia Saudita.

El seleccionado nacional de 31 años jugó los 90' minutos, tuvo 2 atajadas, 34 toques de balón, 21/27 en pases precisos (78%), 3/7 en pases en campo rival y 3/9 en pases largos.

Este empate deja al Al Fayha FC en la décima posición con 12 puntos.

Mensaje de Orlando Mosquera en sus redes sociales

El portero nacido el 25 de diciembre de 1994 publicó el siguiente mensaje:

Agradezco a Dios por otro año más de Vida y de Bendiciones.

Hoy fue diferente, en la cancha