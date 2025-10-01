Legionarios Fútbol Internacional -  1 de octubre de 2025 - 17:03

Kadir Barría recibe tercera convocatoria con el Botafogo

El delantero panameño Kadir Barría buscará ver acción por tercer partido consecutivo con el Botafogo.

FOTO: KADIR BARRIA

El joven atacante Kadir Barría sigue viviendo un sueño al ser convocado por tercer partido consecutivo con el equipo grande de Botafogo, club que milita en el Brasileirão (Primera División de Brasil).

Después de debutar frente al Gremio el pasado 24 de septiembre en el Arena do Grêmio, Kadir volvió a sumar minutos contra el Fluminense el 28 de septiembre, donde tuvo la oportunidad de coincidir con Thiago Silva en el Estadio Maracaná. Ahora, está enfocado en demostrar su nivel ante Bahía.

El futbolista de 18 años ha sumado un total de 9 minutos en sus dos presentaciones (ambas de visita) y ahora buscará estrenarse de local con su afición.

¿Cuándo vuelve a jugar Botafogo y Kadir Barría?

Barría de 18 años y el "club de la Estrella Solitaria" volverán a jugar el miércoles 1 de octubre ante el Esporte Clube Bahia, en un choque que se jugará desde las 7:30 p.m. en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

