Kadir Barría nuevamente convocado por el Botafogo para el duelo ante Fluminense

El delantero panameño Kadir Barría fue convocado nuevamente por el Botafogo que continúa con graves bajas en la primera división de Brasil y van de visita ante el Fluminense por la fecha 25.

Kadir Barría de 18 años, se convirtió el pasado jueves en el segundo panameño en jugar en la primera división del Fútbol en Brasil tras ingresar al minuto 90+3' y tuvo una clara oportunidad de gol que sancionaron con fuera de juego.

El partido será este domingo desde las 2:00 pm ante el Fluminense.

Convocatoria de Botafogo con Kadir Barría

