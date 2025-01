Pep Guardiola no sabe si el Manchester City hará fichajes en enero

Pep Guardiola "no sabe" si el Manchester City fichará en el 'mercato' de invierno, una ventana en la que "no es fácil" hacerse con los jugadores deseados, afirmó este viernes el técnico español de los 'Citizens' previo a la jornada de Premier League.

"Por el momento no lo sé", respondió Guardiola al ser preguntado sobre una eventual llegada de nuevos refuerzos en enero. "No es fácil, no será fácil. Quizá firmemos a alguien, quizá no firmemos a nadie", añadió el técnico del vigente cuádruple campeón de la Premier League.