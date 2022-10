POLÉMICA. Cristiano Ronaldo abandona el campo antes de finalizar el partido

Cristiano Ronaldo no se encuentra feliz en el Manchester United y lo que hizo hoy lo dejó en evidencia. El Manchester se enfrentaba al Tottenham en la Premier League y el futbolista portugués, inició en el banquillo y no jugó ningún minuto. El equipo de Erik ten Hag superó al Tottenham, en Old Trafford con los goles de Fred y Bruno Fernandes, pero sin la presencia del portugués porque se fue al vestuario antes de finalizar el partido.