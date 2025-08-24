Premier League: Fulham y Manchester United empataron

El Manchester United sigue sin ganar tras solo poder empatar 1-1 en el campo del Fulham, este domingo en una 2ª jornada de la Premier League que pasará a la historia por ser la del estreno del nuevo estadio del Everton, que lo festejó ganando 2-0 al Brighton.

Después de su catastrófica pasada temporada, donde solo pudo ser decimosexto en el campeonato inglés, el United quería pasar rápidamente la página este curso, pero por el momento no lo consigue y suma apenas un punto después de dos partidos, lo que le deja por ahora en la parta baja, precisamente en el decimosexto lugar.

El pasado fin de semana cayó en su estadio de Old Trafford ante uno de los grandes, el Arsenal, y esta vez visitaba el feudo del Fulham con ánimo de resarcirse.

Difícil momento en Premier League

Bruno Fernandes falló un penal en el minuto 38 para un United que no perdía la esperanza y que tuvo premio a su insistencia con un gol en propia puerta de Rodrigo Muniz, tras un remate de Leny Yoro (58) en un saque de esquina.

Pero el triunfo se le escapó luego de las manos, cuando Emile Smith-Rowe (73), dos minutos después de haber entrado en el partido, puso un 1-1 que terminó siendo definitivo.

Las urgencias se instalan ya de entrada en el equipo de Ruben Amorim, que todavía en pleno agosto estará obligado a ganar el próximo fin de semana ante el Burnley para no quedar más descolgado.

Con un gol en dos partidos, el ataque parece seguir siendo el talón de Aquiles del equipo.

Matheus Cunha, ex del Wolverhampton, es uno de los principales fichajes envió este domingo al palo uno de sus intentos.

FUENTE: AFP