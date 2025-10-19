Premier League: Manchester United sorprendió al Liverpool en Anfield

El Manchester United infligió al Liverpool su cuarta derrota consecutiva (1-2) con un gol decisivo de Harry Maguire, en un choque de la octava jornada de la Premier League , que se disputó este domingo en Anfield.

Después de las derrotas contra Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea, el equipo dirigido por Arne Slot cayó por primera vez en la Premier League ante el United en Anfield desde 2016.

El Liverpool es cuarto con 15 puntos, los mismos que el Bournemouth (3º), mientras que el Manchester City (2º) tiene uno más y el Arsenal (1º) se distancia a cuatro del vigente campeón.

Los goles del partido entre Liverpool y Manchester United

La noche ya empezó mal para los Reds, cuando un choque en el centro del campo entre Virgil Van Dijk y Alexis Mac Allister -que jugó el resto del partido con un gorro de protección- propició la jugada que finalizó en el 1-0 marcado por el camerunés Bryan Mbeumo tras solo 62 segundos.

Incisivo en la segunda parte, el Liverpool encontró premio con un remate de Cody Gakpo (78') casi a puerta vacía tras pase de Federico Chiesa, que había entrado como revulsivo.

Pero Maguire apareció en el minuto 84 con un cabezazo que silenció Anfield.

