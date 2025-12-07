Premier League: Tottenham investiga a Yves Bissouma

El equipo de Premier League Tottenham Hotspur está investigando a su futbolista Yves Bissouma después de que se haya viralizado un vídeo suyo consumiendo un globo de óxido nitroso.
Bissouma, que no cuenta para Thomas Frank y aún no ha jugado esta temporada, ya fue cazado consumiendo esta droga en 2024, lo que le costó un partido de suspensión con los 'Spurs'.
"Estamos revisándolo y lidiaremos con ello de forma interna", dijo el Tottenham en un comunicado remitido a la cadena británica BBC.
En agosto de este año, Bissouma se quedó fuera de la convocatoria para medirse al Paris Saint Germain en la Supercopa de Europa por llegar en repetidas ocasiones tarde a los entrenamientos.
El futbolista de Mali llegó al Tottenham en 2022 procedente del Brighton & Hove Albion por 30 millones de libras (34 millones de euros).
