Premier League: Wolves y Newcastle reparten puntos

El Wolverhampton Wanderers sumó por cuarto partido consecutivo y frustró (0-0) a un Newcastle United en Premier League , que completó una semana gris tras perder en la ida de semifinales de la Copa de la Liga contra el Manchester City.

Los 'Magpies' fueron incapaces de superar al colista de la liga y no aprovecharon los pinchazos de sus rivales para acercarse a los puestos europeos. Con un triunfo, los de Eddie Howe hubieran escalado hasta la quinta plaza, a un solo punto de la Liga de Campeones.

Sin embargo, en un aburrido partido en el Molineux Stadium, el Newcastle generó poco contra un Wolves contento con un empate que le sirve de poco, pero que le ayuda a continuar con el buen estado de forma.

Los de Rob Edwards han sumado en los últimos cuatro partidos tres empates, contra Manchester United, Everton y Newcastle, y una victoria contra el West Ham United, además de clasificarse a la siguiente ronda de la FA Cup tras golear al Shrewsbury.

El objetivo del Atlético de Madrid Joao Gomes jugó 71 minutos después de que Edwards asegurara este viernes que no tienen necesidad de venderlo y que solo lo harán si fuera lo adecuado para el club.

El Wolves sigue siendo colista de la tabla y tiene prácticamente imposible la salvación tras acumular ocho puntos en 22 jornadas. La salvación, que en estos momentos la marca el Nottingham Forest, le queda a catorce puntos de distancia.

FUENTE: EFE