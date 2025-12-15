Premios The Best 2025: Fecha, hora y dónde seguir la ceremonia

Los ganadores de los Premios The Best 2025 se darán a conocer en un acto especial que se retransmitirá en directo en FIFA.com desde Doha, Catar.
Como siempre, los más de 16 millones de votos de los aficionados han sido fundamentales para elegir a los ganadores de las distintas categorías, que incluyen los premios The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA. Los ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.
Entre los nominados al premio The Best masculino destacan los azulgrana Lamine Yamal, Pedri y Rapinha; el madridista Kylian Mbappé o los jugadores del actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, mejor jugador de África en 2025, entre otros.
Fecha, hora y dónde seguir Premios The Best 2025
- Fecha: Martes, 16 de diciembre de 2025
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: Doha, Catar
- Dónde seguir: Sigue los detalles en las redes sociales de RPC Deportes