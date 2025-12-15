Premios The Best 2025: Fecha, hora y dónde seguir la ceremonia

Los ganadores de los Premios The Best 2025 s e darán a conocer en un acto especial que se retransmitirá en directo en FIFA .com desde Doha, Catar.

En vísperas de la Copa Intercontinental de la FIFA Catar 2025 que disputarán el París Saint-Germain y el CR Flamengo en el Estadio Áhmad bin Ali, se anunciarán los mejores jugadores y entrenadores de 2025 en la cena de gala de la FIFA en el Katara Hall, ubicado en complejo del hotel Fairmont de Doha. Antes, y mediante vídeos publicados en los portales de la FIFA y en redes sociales, se darán a conocer también los premios a la mejor afición o aficionado, guardametas y goles, así como el premio Fair Play.

Como siempre, los más de 16 millones de votos de los aficionados han sido fundamentales para elegir a los ganadores de las distintas categorías, que incluyen los premios The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best a la Guardameta de la FIFA y The Best al Guardameta de la FIFA. Los ganadores se han decidido por un sistema que concede el mismo peso a los votos de aficionados; capitanes y entrenadores actuales de las selecciones nacionales masculinas y femeninas; y representantes de la prensa.

Entre los nominados al premio The Best masculino destacan los azulgrana Lamine Yamal, Pedri y Rapinha; el madridista Kylian Mbappé o los jugadores del actual campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, Vitinha, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, y Achraf Hakimi, mejor jugador de África en 2025, entre otros.

Fecha, hora y dónde seguir Premios The Best 2025