PSG refuerza su defensa con el fichaje de Illia Zabarnyi

El PSG llegó a un acuerdo con el Bournemouth inglés para el traspaso del futbolista ucraniano Illia Zabarnyi, que a sus 22 años llega al campeonato francés para reforzar al actual campeón de Europa.

Luego del portero Lucas Chevalier, procedente del Lille, el PSG suma así su segundo refuerzo para la temporada que va a comenzar, en un 'mercato' especialmente tranquilo hasta el momento para el club francés.

"El París Saint Germain se complace en dar la bienvenida a Illia Zabarnyi. El defensa central de 22 años, que llevará el dorsal 6, se convierte así en el primer jugador ucraniano en la historia del club", indicó el equipo parisino en su comunicado.

Según medios, el PSG pagará 63 millones de euros (73 millones de dólares) más bonificación por el defensa, quien percibirá un salario de unos 4,5 millones de euros en el primero de sus cinco años de contrato.

Segundo fichaje tras Chevalier

La llegada de Zabarnyi al PSG se daba por hecho desde hace ya unos días, aunque el club francés no lo anunció hasta este martes, en la víspera de la disputa de la Supercopa de Europa, que enfrentará el miércoles en Udine (Italia) al club galo con el Tottenham inglés, vencedor de la última Europa League.

Nacido en la capital ucraniana en 2002 y formado en la academia del Dynamo Kiev, Zabarnyi, que cumplirá los 23 años en septiembre, debutó en el fútbol profesional a los 17 años.

Un año después se estrenó con la selección ucraniana y ha jugado 49 partidos internacionales.

Campeón de la liga ucraniana en 2021, fue traspasado en enero de 2023 al Bournemouth, con un contrato hasta junio de 2029.

En dos temporadas y media con los Cherries, Zabarnyi disputó 86 partidos, en los que anotó un gol.

El jugador fue uno de los destacados de la brillante campaña del Bournemouth, que acabó 9º en la Premier League y cerca de la clasificación a competiciones europeas.

De la mano del técnico español Andoni Iraola, Zabarnyi fue uno de los pilares defensivos junto a Dean Huijsen, el joven zaguero de la Roja fichado por el Real Madrid en junio a cambio de unos 60 millones de euros, y el húngaro Milos Kerkez, traspasado al Liverpool por otros casi 47 millones de euros.

¿Relevo de Marquinhos?

El jugador ha participado en la pretemporada con el equipo inglés, aunque ante los rumores de un traspaso inminente, ya no disputó el último partido de preparación, el pasado sábado ante la Real Sociedad (0-0).

El ucraniano llega a París para reforzar el centro de la defensa de un club que buscará repetir el histórico triplete del curso pasado (Champions, Ligue 1 y copa), además de llegar a la final del Mundial de Clubes, perdida contra el Chelsea en julio.

A priori, Zabarnyi será suplente de la dupla formada por el capitán brasileño Marquinhos y el ecuatoriano William Pacho, una de las revelaciones parisinas la pasada temporada, y completará el centro de la defensa parisina junto al joven brasileño Lucas Beraldo (21 años) y al veterano Lucas Hernandez, dos jugadores que por ahora no han dado el rendimiento esperado.

El ucraniano ocupará la plaza del eslovaco Skriniar Milan, traspasado al Fenerbahce turco a cambio de unos 10 millones de euros y se asegura el relevo generacional del propio Marquinhos y del también veterano Presnel Kimpembe, quien además apenas ha jugado en las tres últimas temporadas por las lesiones.

Impacto extradeportivo en el PSG

Este fichaje tiene un impacto extradeportivo, ya que Zabarnyi compartirá vestuario con el portero ruso Matvei Safonov, cuando sus dos países están enfrenados desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Una cohabitación que estará bajo la lupa, a no ser que el portero decida abandonar el club ante la perspectiva de contar con pocos minutos de juego por la llegada de Chevalier.

Tras la Supercopa, el PSG iniciará el campeonato francés el próximo domingo frente al Nantes.

