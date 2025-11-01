FC Juárez y José Luis Rodríguez logran importante triunfo en la Liga MX

El FC Juárez de José Luis Rodríguez consiguieron otra remontada en este torneo al derrotar 1-2 al Atlético de San Luis en partido por la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, que se disputó la noche de este viernes en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez de la capital potosina.

Con este resultado los Bravos aseguraron un lugar en la Fase Final del torneo y por lo pronto se ubican en el lugar 7 de la tabla con 23 unidades, producto de 6 triunfos, 5 empates y 5 derrotas, además de 26 goles a favor y 26 en contra.

El conjunto potosino se puso arriba en el marcador en el complemento con gol de Sebastián Pérez Bouquet al minuto 61.

Bravos se fue con todo al ataque, primero en busca de anotar el gol de la igualada, que lo consiguió al minuto 82 con un autogol de Rodrigo Dourado, quien más tarde se fuera expulsado por una falta al 85’.

Convencidos de que se podía darle la vuelta al juego, el equipo fronterizo no bajó el ritmo y tuvo su recompensa al final.

Óscar Estupiñán apareció para darle el triunfo a los Bravos con su gol al minuto 90+8’ en un buen remate de cabeza dentro del área luego de un buen servicio de Alejandro Mayorga por la banda izquierda. Es el octavo gol del delantero colombiano en este Apertura 2025.

El silbatazo final se escuchó y el equipo juarense consumó su sexto triunfo en este torneo y también su calificación al Play In.

Números de José Luis Rodríguez

"Pumita" disputó los noventa minutos, realizó 3 pases claves, 30 de 33 pases completados, 2 de 8 centros, 3 de 5 regates, 14 posesiones perdidas, 1 intercepción.

Los Bravos recibirán a Querétaro en la última jornada, que se desarrollará el próximo viernes 7 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez a partir de las 6:00 pm (hora de Ciudad Juárez).

