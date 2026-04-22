Real Betis vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver en LaLiga

El Real Madrid visitará este mismo viernes al Real Betis en el estadio La Cartuja para el arranque de la jornada 33 de LaLiga donde intentarán recortarle puntos al FC Barcelona.

Los merengues llegan a este encuentro con 73 puntos, en el segundo lugar con la victoria que le sacaron al Deportivo Alavés 2-1 con goles de Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

El Betis también sumó victoria en su último encuentro, le ganó 3-2 al Girona en la jornada 31 y llega con 49 puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Fecha, hora y dónde ver Real Betis vs Real Madrid en LaLiga

  • Fecha: Viernes, 24 de abril de 2026
  • Hora: 2:00 pm
  • Lugar: Estadio La Cartuja
  • Dónde ver: Seguir en las redes sociales de Deportes RPC
