Real Madrid golea al Schlake 04 y ya piensa en su estreno en LaLiga

El Real Madrid cerró este domingo 16 de agosto su preparación para la nueva temporada con una contundente victoria por 3-0 sobre el Schalke 04 en el Veltins-Arena, dejando buenas sensaciones antes de afrontar el inicio de LaLiga.

Kylian Mbappé fue el encargado de abrir el marcador apenas a los seis minutos. El delantero francés aprovechó una recuperación del conjunto madridista y definió con precisión para colocar el 0-1, demostrando desde el comienzo que llega en buena forma al arranque de la competición oficial.

El segundo tanto llegó al minuto 20. Dean Huijsen apareció en el área para conectar de cabeza un lanzamiento de esquina ejecutado por Arda Güler y ampliar la ventaja del conjunto dirigido por José Mourinho.

Ya en la segunda mitad, Carlos Espí puso cifras definitivas al encuentro con el 0-3 al minuto 57, aprovechando un centro desde la banda izquierda de Álvaro Carreras para marcar su segundo gol de la pretemporada.

El encuentro también sirvió para que el Real Madrid diera minutos a varias de sus incorporaciones y jóvenes futbolistas. Entre los estrenos destacó el de Marc Cucurella, además de la participación de Yan Diomande, mientras Ibrahima Konaté también tuvo protagonismo en la defensa.

Próximo partido del Real Madrid

Con este 3-0, el equipo blanco termina su pretemporada con una victoria convincente y ya centra toda su atención en el debut oficial en LaLiga, previsto para el próximo sábado 22 de agosto frente al Espanyol.