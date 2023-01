Real Madrid jugará ante Cacereño sin Kroos, Benzema, Courtois y Vinicius Jr

Polémica con Vinicius Jr

Sobre lo que vivió Vinícius Jr en en partido ante el Valladolid, Ancelotti dijo: "No tengo esas charlas con Vinicius, esto está muy claro. No hablo de un tema que no tiene que existir, el racismo y la xenofobia. Mostrárselo a Vini sería un error porque es un problema de la sociedad que no tiene que existir. Para mí, tolerancia cero en este tema". Añadió: "No entro en este tema. Como he dicho, no es un problema de la Liga sino general y cultural. Para mí la sociedad no tiene la educación que tiene que tener. No me focalizaré en Vinicius, la Liga o las sanciones. Hay que pensar en algo más grande. El racismo y la xenofobia son temas muy serios".