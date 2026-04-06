CHAMPIONS LEAGUE Champions League -  6 de abril de 2026 - 07:17

Champions League 2026 - Cuartos de final: Fechas, horarios y dónde ver

Repasa los partidos que hay para esta semana en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Champions League 2026 - Cuartos de final: Fechas
Champions League 2026 - Cuartos de final: Fechas, horarios y dónde ver

Repasa los partidos que hay para esta semana en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Se reactiva la UEFA Champions League con los ocho mejores clubes de Europa con grandes duelos como el Real Madrid vs Bayern Múnich, PSG ante Liverpool y el duelo español entre el Barca y el conjunto colchonero.

Partidos de ida de cuartos de final en la UEFA Champions League

Martes 7 de abril

  • Real Madrid vs Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
  • Sporting de Portugal vs Arsenal en el Estadio Jose Alvalade a las 2:00 P.M.

Miércoles 8 de abril

  • FC Barcelona vs Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou a las 2:00 P.M.
  • PSG vs Liverpool en el Parque de los Príncipes a las 2:00 P.M.

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