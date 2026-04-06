Champions League 2026 - Cuartos de final: Fechas, horarios y dónde ver

Repasa los partidos que hay para esta semana en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League.
Partidos de ida de cuartos de final en la UEFA Champions League
Martes 7 de abril
- Real Madrid vs Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu a las 2:00 P.M.
- Sporting de Portugal vs Arsenal en el Estadio Jose Alvalade a las 2:00 P.M.
Miércoles 8 de abril
- FC Barcelona vs Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou a las 2:00 P.M.
- PSG vs Liverpool en el Parque de los Príncipes a las 2:00 P.M.