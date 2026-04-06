MLB MLB -  6 de abril de 2026 - 07:35

MLB: Miguel Amaya se vistió de héroe para los Cubs

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que tuvieron acción este domingo 5 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

MLB: Miguel Amaya se vistió de héroe para los Cubs
MLB: Miguel Amaya se vistió de héroe para los CubsFOTO / CUBS

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que tuvieron acción este domingo 5 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Panameños en la MLB

José Caballero

"Chema" se fue en blanco en cuatro turnos en la derrota 7-6 de los Yankees de New York ante los Marlins de Miami.

Este año batea para .129 con 1 remolcada, 3 bases robadas y .335 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri" se fue de 2-1 con una impulsada y 1 base por bolas en el triunfo 1-0 de los Cubs de Chicago ante los Guardianes de Cleveland.

Amaya batea para .417 con 1 cuadrangular, 4 remolcadas y 1.250 de OPS.

Iván Herrera

Como bateador designado, se fue de 3-1 con 2 impulsadas en la victoria de los Cardenales de San Luis ante los Tigres de Detroit.

Esta campaña está bateando para .226 con 6 remolcadas y .698 de OPS.

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