MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el lunes 6 de abril?

Repasa la actuación de los peloteros panameños que tuvieron acción el lunes 6 de abril en el Béisbol de las Grandes Ligas ( MLB ).

De los seis canaleros que se encuentran en Las Mayores, dos no estuvieron presente en el diamante, incluyendo a José Caballero y los Yankees que tenían fecha libre.

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Acción de los panameños en la MLB - lunes, 6 de abril

Iván Herrera: El receptor de 25 años estuvo detrás del plato y segundo bate en la derrota de los Cardenales de San Luis 9-6 frente a los Nacionales de Washington en el Nationals Park.

Herrera se fue de 4-0 con una base por bolas y un ponche.

Leonardo Jiménez: El santeño de 24 años se fue en blanco en dos turnos, durante la derrota de los Marlins de Miami 2-0 ante los Rojos de Cincinnati en el LoanDepot Park.

Miguel Amaya: El receptor de 27 años estuvo como bateador designado en la derrota de los Cubs de Chicago 6-4 ante los Rays de Tampa Bay.

El "Kangri" no tuvo turno oficial y recibió un pasaporte.

Justin Lawrence: El relevista de 31 años lanzó 1.0 episodio de 2 hits, 1 carrera (1 limpia) y 2 ponches, en la derrota de los Piratas de Pittsburgh 5-0 frente a los Padres de San Diego en el PNC Park.