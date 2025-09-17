FÚTBOL Fútbol Internacional -  17 de septiembre de 2025 - 08:47

Real Madrid: ¿Qué lesión sufrió Trent Alexander-Arnold?

Según la prensa deportiva madrileña, Trent Alexander-Arnold que llegó este verano al Real Madrid procedente del Liverpool estará de baja entre 6 y 8 semanas.

Real Madrid: ¿Qué lesión sufrió Trent Alexander-Arnold?

Real Madrid: ¿Qué lesión sufrió Trent Alexander-Arnold?

AFP

El lateral derecho inglés del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, sufre una lesión muscular en su pierna izquierda, anunció este miércoles el club blanco sin especificar el tiempo de recuperación.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución", señaló la entidad madridista en un comunicado.

Según la prensa deportiva madrileña, el defensa que llegó este verano procedente del Liverpool estará de baja entre 6 y 8 semanas.

Trent se marchó del césped en el minuto cuatro tras sentir unas molestias en la parte posterior de su muslo, en la victoria de su equipo ante el Marsella (2-1) en la primera jornada de Champions.

Esta baja supone un problema para el técnico Xabi Alonso en Liga de Campeones, ya que Dani Carvajal fue expulsado frente al conjunto francés y al menos se perderá también el segundo encuentro de la competición continental ante el Kairat Almaty (Kazajistán) el 30 de septiembre.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Champions League: EN VIVO la tabla de goleadores

Champions League: EN VIVO tabla de posiciones de la fase de liga

Champions League: Real Madrid remonta al Marsella con doblete de Mbappé

Recomendadas

Últimas noticias