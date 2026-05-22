Mundial 2026: Inglaterra presentó sus convocados con muchas sorpresas

La selección de Inglaterra, liderada por el capitán Harry Kane ya tiene sus 26 convocados para disputar la Copa Mundial 2026 de la FIFA en Estados Unidos, Canadá y México.
Los ingleses integran el grupo L junto a Croacia (17 de junio), Ghana (23 de junio) y Panamá (27 de junio).
Convocatoria de Inglaterra - Mundial 2026
Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Delanteros: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, cedido por el Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)
