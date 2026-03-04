Real Madrid recupera a Raúl Asencio, pero Alaba y Camavinga son dudas ante Celta de Vigo

Raúl Asencio, quien sufrió una contractura cervical el pasado miércoles en el partido de la Champions League contra el Benfica, volvió a ejercitarse con el grupo, tras guardar reposo, y apunta a poder estar disponible para el partido entre Real Madrid y Celta de Vigo este viernes para el que son duda el austriaco David Alaba y el francés Eduardo Camavinga.

Alaba arrastra molestias musculares desde la derrota el pasado lunes ante el Getafe (0-1), en la que disputó 55 minutos, teniendo presencia por tercer partido consecutivo; mientras que Camavinga continúa con fuertes dolores provocados por un problema bucal. La evolución de ambos y su presencia en el entrenamiento previo del jueves, marcará su disponibilidad.

Muchas bajas para el Real Madrid

Álvaro Arbeloa tiene ocho ausencias confirmadas: Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el argentino Franco Mastantuono por sanción; Dani Ceballos, el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y los brasileños Éder Militao y Rodrygo Goes, por lesión.

Este último ya trabaja en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para preparar su próxima intervención quirúrgica, tras confirmarse el martes que sufre una “rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha” que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre 10 y 12 meses. Adiós al Mundial con Brasil y a todo 2026.

Por su parte, Mbappé y Bellingham se encuentran en Francia e Inglaterra respectivamente para tratarse de sus lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.

En el segundo entrenamiento de preparación para la visita al Celta de Vigo el alemán Antonio Rüdiger trabajó en solitario de manera específica al arrastrar molestias, pero desde el club transmiten a EFE que, salvo contratiempo, deberá estar disponible para el técnico Arbeloa.

Con esta larga lista de condicionantes llevó a cabo el Real Madrid un entrenamiento en los campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva de Valdebebas con especial atención al apartado táctico, en transición y trabajo posicional, en busca de revertir la mala racha de resultados en Liga tras sufrir dos derrotas consecutivas, por primera vez desde mayo de 2019, que le hacen ver el liderato de la competición a cuatro puntos de distancia respecto al primer clasificado, el FC Barcelona.

FUENTE: EFE