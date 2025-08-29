Real Madrid: ¿Cuántos futbolistas de Panamá se han enfrentado al conjunto blanco?

Una de las gratas sorpresas en el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League es el enfrentamiento del Real Madrid ante el Olympique Marsella de Michael Amir Murillo en el Estadio Santiago Bernabéu.

El delantero que militó en Málaga, Real Oviedo, se enfrentó en doce ocasiones al Real Madrid donde les marcó 7 goles. Los derrotó en una ocasión, empató en seis oportunidades y cayó en 5 encuentros.

Rommel Fernández

El "Panzer" jugó con el Tenerife, Albacete y Valencia donde se midió en siete encuentros al conjunto merengue. Ganó en una oportunidad, empató en otro y cayó cinco veces ante los blancos.

José Luis Rodríguez

En el año 2020, "Pumita" jugando para el Deportivo Alavés, entró en el partido de liga ante el Real Madrid que ganó 2-0 con goles de Karim Benzema y Marco Asensio.

Román Torres

En el año 2012, se disputó el Trofeo Santiago Bernabéu donde Román Torres con Millonarios de Colombia, fueron los invitados en un encuentro que finalizó 8-0 para los locales.

Gabriel Gómez

Jugando con el Os Belenenses, "Gavilá" disputó el Trofeo Teresa Herrera en el 2007 donde el Real Madrid ganó 1-0 con gol de Robinho.

Joyce Moreno

Nacido en Panamá, pero nacionalizado español, se midió en tres ocasiones al Real Madrid.