Real Madrid vs Mallorca: Fecha, hora y dónde seguir la J3 de LaLiga

El Real Madrid recibe al Mallorca en la jornada tres de LaLiga luego de encadenar dos victorias sin recibir goles y con inicio goleador de Kylian Mbappé.

Real Madrid vs Mallorca: Fecha

Los de Xabi Alonso vienen de sumar un triunfo en su visita al Real Oviedo donde Mbappé marcó un doblete y Vinícius Jr anotó luego de ingresar desde la banca.

Por su parte el Mallorca igualó en su último partido ante el Celta 1-1 con gol de Mateu Morey luego que en la primera fecha cayeran 3-0 ante el FC Barcelona.

La temporada pasada igualaron 1-1 en la primera jornada mientras que en la 36 el Madrid ganó sobre el final del partido 2-1.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Mallorca

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC

