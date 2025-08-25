Real Madrid vs Mallorca: Fecha, hora y dónde seguir la J3 de LaLiga

El Real Madrid recibe al Mallorca en la jornada tres de LaLiga luego de encadenar dos victorias sin recibir goles y con inicio goleador de Kylian Mbappé.

Los de Xabi Alonso vienen de sumar un triunfo en su visita al Real Oviedo donde Mbappé marcó un doblete y Vinícius Jr anotó luego de ingresar desde la banca.

Por su parte el Mallorca igualó en su último partido ante el Celta 1-1 con gol de Mateu Morey luego que en la primera fecha cayeran 3-0 ante el FC Barcelona.

La temporada pasada igualaron 1-1 en la primera jornada mientras que en la 36 el Madrid ganó sobre el final del partido 2-1.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs Mallorca

Fecha: Sábado 30 de agosto

Hora: 2:30 P.M.

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC