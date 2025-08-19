¿Cómo formará el Real Madrid ante el Osasuna en la fecha 1 de LaLiga 25-26?

Xabi Alonso presenta su alineación para la primera fecha de LaLiga 25-26 donde el Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Osasuna.

Los blancos para esta campaña tienen los fichajes de: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse