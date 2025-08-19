¿Cómo formará el Real Madrid ante el Osasuna en la fecha 1 de LaLiga 25-26?

Xabi Alonso presenta su alineación para la primera fecha de LaLiga 25-26 donde el Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Osasuna.
Previo a este encuentro el Madrid tuvo dos encuentros amistosos. Uno a puerta cerrada ante Leganés (4-1) y luego un triunfo ante WSG Tirol por 4-0.
Alineación del Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Dean Huijsen
- Antonio Rudiger
- Álvaro Carreras
- Fede Valverde
- Aurelién Tchouameni
- Brahim Díaz
- Arda Guler
- Kylian Mbappé
- Vinícius Jr