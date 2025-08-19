FÚTBOL Fútbol Internacional -  19 de agosto de 2025 - 12:42

¿Cómo formará el Real Madrid ante el Osasuna en la fecha 1 de LaLiga 25-26?

Xabi Alonso presenta su alineación para la primera fecha de LaLiga 25-26 donde el Real Madrid recibe en el Estadio Santiago Bernabéu al Osasuna.

Los blancos para esta campaña tienen los fichajes de: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono.

Previo a este encuentro el Madrid tuvo dos encuentros amistosos. Uno a puerta cerrada ante Leganés (4-1) y luego un triunfo ante WSG Tirol por 4-0.

Alineación del Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Dean Huijsen
  • Antonio Rudiger
  • Álvaro Carreras
  • Fede Valverde
  • Aurelién Tchouameni
  • Brahim Díaz
  • Arda Guler
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Jr
