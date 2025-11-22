Real Madrid: Xabi Alonso busca precaución en la vuelta de Antonio Rudiguer

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid , dejó entrever que no convocará para Elche a Antonio Rüdiger, pese a los problemas de lesiones que tiene en un centro de la defensa sin Éder Militao ni David Alaba, y apuntó a Grecia, en el partido de la Liga de Campeones ante Olimpíacos del miércoles, como el momento del regreso del futbolista alemán.

"Físicamente los datos del equipo van mejor. Hay que convivir con las lesiones, ver si podemos reducir la de Militao y Antonio ya está cerca. Eso te marca mucho la distribución de los minutos del equipo", aseguró en rueda de prensa.

Rüdiger, lesionado desde septiembre, ha formado parte de la dinámica de grupo en los dos últimos entrenamientos del Real Madrid. "Es muy buena noticia que esté cerca de poder entrar en la convocatoria. Para mañana, probablemente no, pero valoraremos para Atenas", desveló Xabi Alonso.

"Toni (Rüdiger), por su rendimiento profesionalidad y gran nivel competitivo, es importante tenerlo. Militao no es una gran lesión pero lo vamos a echar de menos en varios partidos. Volver a a tener a Toni es una gran noticia", añadió.

Si Rüdiger no integra la convocatoria para visitar al Elche y el cuerpo técnico apuesta por la precaución, retrasando su regreso para la Liga de Campeones, el Real Madrid acudirá a Elche con tan solo dos centrales, Raúl Asencio y Dean Huijsen, recién recuperado de una lesión muscular.

FUENTE: EFE