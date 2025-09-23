Real Madrid: XI de Xabi Alonso para medirse al Levante en LaLiga

Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, hizo oficial su alineación para medirse al Levante (2:30 pm) en el Estadio Ciutat de València, por la sexta jornada de LaLiga de España 2025-2026.
Por su parte, los "Granotas" se ubican en la posición 16 con solamente cuatro unidades, pero llegan motivados por la victoria que lograron 4-0 sobre el Girona con goles de Etta Eyong, Carlos Álvarez Rivera, Iván Romero y Goduine Koyalipou.
Alineación del Real Madrid vs Levante en LaLiga
Thibaut Courtois, Fran García, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.