Real Madrid: XI de Xabi Alonso para medirse al Levante en LaLiga

El entrenador Xabi Alonso presentó el once inicial del Real Madrid para enfrentar al Levante en LaLiga.

Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, hizo oficial su alineación para medirse al Levante (2:30 pm) en el Estadio Ciutat de València, por la sexta jornada de LaLiga de España 2025-2026.

El objetivo del líder del campeonato con 15 puntos, es sumar tres nuevas unidades y dar así continuidad al pleno de victorias logrado hasta el momento en los seis encuentros oficiales disputados, cinco de Liga y uno de la UEFA Champions League.

Por su parte, los "Granotas" se ubican en la posición 16 con solamente cuatro unidades, pero llegan motivados por la victoria que lograron 4-0 sobre el Girona con goles de Etta Eyong, Carlos Álvarez Rivera, Iván Romero y Goduine Koyalipou.

Alineación del Real Madrid vs Levante en LaLiga

Thibaut Courtois, Fran García, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius Jr.

