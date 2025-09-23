Real Madrid: XI de Xabi Alonso para medirse al Levante en LaLiga FOTO: REAL MADRID

Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, hizo oficial su alineación para medirse al Levante (2:30 pm) en el Estadio Ciutat de València, por la sexta jornada de LaLiga de España 2025-2026.

El objetivo del líder del campeonato con 15 puntos, es sumar tres nuevas unidades y dar así continuidad al pleno de victorias logrado hasta el momento en los seis encuentros oficiales disputados, cinco de Liga y uno de la UEFA Champions League.

