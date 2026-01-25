¡Recuperan el liderato! El FC barcelona ganó en casa ante el Real Oviedo

El conjunto del FC Barcelona superó 3-0 al Real Oviedo en un choque correspondiente a la jornada 21 de LaLiga de España 2025-2026.

Dani Olmo puso en ventaja a los culés con un disparo de pierna derecha dentro del área al minuto 52', después de un error en la zona defensiva de los visitantes.

FINAL #BarçaRealOviedo 3-0 ¡El @FCBarcelona_es vence en el Spotify Camp Nou y recupera el liderato de #LALIGAEASPORTS ! pic.twitter.com/nITjhHE2ri

Al 58', el brasileño Raphinha pescó un mal pase de David Costas y se la picó a Escandell para anotar el 2-0 en el Spotify Camp Nou.

El español Lamine Yamal no quería quedarse sin el suyo y con un remate de tijera, firmó el 3-0 definitivo al 73'.

La victoria deja a los dirigidos por Hansi Flick en la primera posición del campeonato español con 52 puntos, uno más que el segundo posicionado, el Real Madrid.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

Los culés volverán a jugar el miércoles 28 de enero ante el FC Copenhague, en la última jornada (8) de la fase liga de la UEFA Champions League.

El choque se jugará en el Spotify Camp Nou desde las 3:00 p.m.