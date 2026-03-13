Reece James firma renovación de contrato con el Chelsea FC

El Chelsea FC anunció este viernes la renovación de su capitán, Reece James, producto de la cantera y que debutó con los 'Blues' en septiembre de 2019, hasta 2032.
James, de 26 años de edad y que seguirá siendo el jugador mejor pagado de la plantilla, ha jugado en 225 encuentros en total con el Chelsea en los que ha ganado la 'Champions' y la SuperCopa de Europa en 2021 y la pasada temporada consiguieron la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes.
Esta temporada uno de los grandes objetivos es el Mundial con Inglaterra después de haberse perdido las dos últimas dos citas por lesión (Eurocopa 2024 y Mundial 2022).
El futbolista volvió a ser convocado en marzo de 2025 para los encuentros de clasificación de la Eurocopa ante Letonia y Albania después de dos años de ausencia y, aunque se perdió la ventana de octubre por lesión, también participó en los parones de septiembre y noviembre.
FUENTE: EFE