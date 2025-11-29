¡REMONTADA CULÉ! El FC Barcelona ganó de local al Alavés

El FC Barcelona superó 3-1 como local en el Spotify Camp Nou al Deportivo Alavés, después de iniciar abajo en el marcador en el partido por la jornada de la competición española (LaLiga).

La visita sorprendió al equipo culé con un gol de camerino en el primer minuto de partido de Pablo Ibáñez, que aprovechó el error defensivo del Barcelona.

Remontada del FC Barcelona

Una combinación entre Balde y Raphinha por la banda izquierda acabó en el 1-1 de Lamine Yamal, quien fusiló con la zurda tras recibir el balón del extremo brasileño.

La apuesta de Flick por un doble pivote inédito con Casadó y Bernal tras la baja de última hora de De Jong por motivos personales no acababa de funcionar, pero Dani Olmo, mediapunta titular ante la ausencia de Fermín por lesión, hizo el segundo antes de la medida hora al rematar al primer palo una nueva asistencia de Raphinha.

Un mazazo para el Alavés, que en la jugada anterior pudo adelantarse de nuevo con un remate el segundo palo de Otto que Joan García salvó milagrosamente en boca de gol.

El Barcelona siguió pareciendo demasiado frágil en defensa, pero al menos aumentó su producción ofensiva con un Raphinha hiperactivo y un Lamine Yamal muy incisivo que parece haber dejado definitivamente olvidada su molesta pubalgia.

El '10' pudo hacer el tercero al filo del descanso tras una pared con Lewandowski, pero en lugar de disparar de primeras con la zurda, estrelló el balón en un palo con la derecha tras driblar a Sivera en busca del golazo de la jornada.

En el añadido, de nuevo el Alavés, y una vez más por la banda izquierda, amenazó a Joan García, pero el remate de Lucas Boyé salió rozando el palo derecho del meta azulgrana.

Flick sentó a Bernal al descanso y dio entrada a Rashford, mientras Pedri calentaba en la banda, coreado por el público del Spotify Camp Nou, esperando tener sus primeros minutos tras lesionarse en el clásico contra el Real Madrid.

Antes de ceder el testigo a Pedri para que este disputara la última media hora del choque, Raphinha pudo firmar su tercera asistencia de la tarde en el lanzamiento de un córner, pero el remate de cabeza de Lewandowski se encontró con una mano salvadora de Sivera.

El equipo de Coudet, cada vez más replegado atrás, ya no tenía las opciones a la contra de las que había gozado en la primera parte y el Barça siguió acosando la zaga visitante, aunque se mostró demasiado impreciso en los metros finales.

Lamine Yamal, Olmo y Casadó lo intentaron en varios disparos, pero la defensa del Alavés blindó la meta de Sivera. Además, el conjunto victoriano aún tuvo tiempo de meterle el miedo en el cuerpo al Barcelona en unos minutos finales en los que se fue con todo a por el empate.

A seis minutos para el final, Joan García ganó un mano a mano con el recién ingresado Guridi que el arbitro acabó anulando por fuera de juego.

El definitivo

En la última contra del partido, el Spotify Camp Nou por fin respiró aliviado, cuando Olmo recibió un pase de Lamine Yamal y cruzó el balón al fondo de la red sobre la salida de Sivera para hacer el definitivo 3-1.

FUENTE: EFE