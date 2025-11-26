Roberto Nurse sobre no ir a Rusia 2018 con Panamá: "La pasé mal, tuve que ir a terapia"

Roberto Nurse, quien en su momento vistió la camiseta de la Selección de Panamá se confesó sobre cómo se sintió luego de no poder ir al Mundial de Rusia 2018.
Goleador en los torneos de ascensos en México añadió: "Ya yo tenía hasta mi traje para ir al mundial, fue algo muy extraño que sucedió y obviamente un duelo horrible, fue una noche que no dormí un sólo segundo, la pasé mal, tuve que ir a terapia, porque era una ilusión y yo que estuve allí a sólo un centímetro de haberlo logrado, que te digan no vas, fue un golpe".
El ex delantero y ahora en una nueva faceta desde la parte técnica añadió: "Ya lo superé, espero con mi preparación, dedicación pueda llegar como director técnico, voy a trabajar al máximo por eso, pero como jugador no fue, es una página que ya pasó".