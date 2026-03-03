Rodrygo: La CBF se pronuncia tras grave lesión del jugador del Real Madrid

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se solidarizó este martes con el delantero del Real Madrid e integrante de la selección Rodrygo Goes por su grave lesión y le deseó una "pronta recuperación".

La CBF dijo en un comunicado que espera que el futbolista vuelva "cuanto antes" a los terrenos de juego, después de lesionarse el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha en un partido contra el Getafe el lunes.

Esta lesión se traduce en varios meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid, el atacante se despide de antemano del Mundial, que arranca en junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta ahora, Rodrygo tenía grandes probabilidades de entrar en la lista definitiva de convocados por el seleccionador Carlo Ancelotti.

Lesión de Rodrygo

El técnico afirmó hoy estar "seguro" de que el conjunto jugará un Mundial de "muy alto nivel" y añadió que ahora era el momento de "observar" y "evaluar" a los futbolistas con posibilidades de integrar la lista.

Antes del torneo, la selección tiene previsto disputar partidos amistosos contra Francia y Croacia en marzo, y contra Egipto en junio.

La 'Canarinha' debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará a Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

FUENTE: EFE