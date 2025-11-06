FUTBOL Fútbol Internacional -  6 de noviembre de 2025 - 15:05

Selección de Argentina presenta convocatoria para amistoso ante Angola

Lionel Messi lidera la convocatoria de la Selección de Argentina de cara al partido amistoso contra Angola.

Selección de Argentina presenta convocatoria para amistoso ante Angola

Selección de Argentina presenta convocatoria para amistoso ante Angola

FOTO: AFA

El entrenador Lionel Scaloni hizo oficial la convocatoria de la Selección de Argentina para el duelo amistoso contra Angola.

El onceno argentino enfrentará el viernes 14 de noviembre a la selección de Angola, en Luanda. Repasa a continuación, los futbolistas convocados por Lionel Scaloni:

Convocatoria de la selección de Argentina

Porteros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benitez (Crystal Palace).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Nicolás Paz (Como).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez, (Inter), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

image
En esta nota:
Seguir leyendo

Eduardo Guerrero anota con el Dinamo Kiev en la Conference League

¡Rompe el silencio! Cristiano Ronaldo explicó su ausencia en el funeral de Diogo Jota

Adidas presenta nueva camisetas de las selecciones para el Mundial 2026

Recomendadas

Últimas noticias