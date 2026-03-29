Selección de México igualó sin goles ante Portugal en amistoso

La selección de México sobrevivió este sábado al acoso de un Portugal superior y empató 0-0 en el amistoso que se disputó en la reapertura del Estadio Azteca tras su remodelación.

Los visitantes, quintos de la clasificación mundial, dominaron de mitad de cancha para adelante y detuvieron a los delanteros mexicanos, aunque no pudieron reflejarlo en el marcador.

Sin goles amistoso de la selección de México y Portugal

En la mitad inicial, Portugal estuvo cerca de sacar provecho de un despiste de la defensa mexicana en el minuto 12, pero el guardameta José Raúl Rangel apareció a tiempo y detuvo a Bruno Fernandes.

El cuadro del seleccionador español Roberto Martínez se sintió cómodo en la cancha, atacó por las bandas y en el 26 dejó ir la oportunidad de tomar ventaja con un remate de Gonçalo Ramos al poste.

A un ritmo lento, los portugueses mantuvieron el dominio; tuvieron a su favor la posesión de la pelota 61-39, mas carecieron de puntería. En el 45+2 Samuel Costa disparó desde atrás y 'el Tala' Rangel se quedó con la pelota.

En la segunda mitad los dos equipos hicieron numerosos cambios; el juego aumentó en el ritmo, aunque sin llegadas a las áreas.

Liderado por Vitinha en la mitad de la cancha, Portugal presionó y fue mejor en la segunda parte, pero el Tri aguantó bien.

En el minuto 78, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, envió a la cancha al delantero Armando González, quien cambió la dinámica del Tri y en el 80 estuvo a punto de vencer al guardameta Rui Silva, con un cabezazo a pase de Julián Quiñones.

Frustrados, los hinchas mexicanos entonaron el grito homofóbico que suelen emitir, sin que ni el árbitro ni las autoridades intervinieran. Subieron el audio del estadio y así taparon la ofensa.

Como parte se su adiestramiento para el Mundial, en el que es candidato a disputar el título, Portugal enfrentará el martes a Estados Unidos y México jugará ante Bélgica, que goleó este sábado por 2-5 a los estadounidenses.

FUENTE: EFE