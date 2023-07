Selección de Panamá: "Me llena de mucho orgullo representar a mi país", Alberto Quintero

"Que sigan sus sueños y cuándo le digan que ustedes no pueden, se metan mucha confianza en ustedes para lograr sus sueños", expresó Alberto Quintero.

También contó que desde los 9 años comenzó a jugar fútbol y a los 10 años pasó a las inferiores del Chorillo FC.

Quintero es actual jugador del Club Cienciano de Cusco y confesó que su comida favorita en tierra peruana es el ceviche. "Tengo 7 años en el fútbol peruano, he jugado en el Universitario de Deportes, uno de los clubes más importantes del Perú y ahora estoy con Cienciano en Cusco y he visitado el Machu Picchu con mi familia y es lindo la verdad".

Escuchar las notas del Himno Nacional de Panamá

"Me llena de mucho orgullo, emoción, representar a mi país, representamos a 4 millones de panameños, lo cual siempre ha sido un sueño escuchar nuestro himno nacional. Uno de mis sueños es poder llegar a un mundial, hice historia al llegar pero no lo pude jugar por una lesión, pero me gustaría escuchar el himno nacional en un mundial.