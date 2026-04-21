LPF: Partidos para la jornada 15 del Clausura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se jugará de forma simultánea por conferencia.

Para el sábado 25 de abril se juega la Conferencia Este de forma simultánea. El Plaza Amador recibe al UMECIT, Tauro FC visita al Sporting San Miguelito y el Alianza se mide ante el Deportivo Árabe Unido.

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