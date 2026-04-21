LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  21 de abril de 2026 - 10:31

LPF: Partidos para la jornada 15 del Clausura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se jugará de forma simultánea por conferencia.

LPF: Partidos para la jornada 15 del Clausura 2026
LPF: Partidos para la jornada 15 del Clausura 2026

Repasa los partidos que hay para la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) que se jugará de forma simultánea por conferencia.

Para el sábado 25 de abril se juega la Conferencia Este de forma simultánea. El Plaza Amador recibe al UMECIT, Tauro FC visita al Sporting San Miguelito y el Alianza se mide ante el Deportivo Árabe Unido.

Para el domingo 26 el Veraguas United se mide ante Unión Coclé, CAI recibe al CD Universitario y el San Francisco FC visita al Herrera FC.

Partidos de la J15 del Clausura 2026 de la LPF

Sábado 25 de abril

  • CD Plaza Amador vs UMECIT en el COS Sports Plaza a las 8:00 P.M.
  • Sporting SM vs Tauro FC en el Estadio Los Andes a las 8:00 P.M.
  • Alianza FC vs Árabe Unido en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez a las 8:00 P.M.

Domingo 26 de abril

  • Veraguas United vs Unión Coclé en el Estadio "Toco" Castillo a las 4:00 P.M.
  • CAI vs CD Universitario en el Agustín "Muquita" Sánchez a las 4:00 P.M. EN VIVO POR RPC
  • Herrera FC vs San Francisco en el Estadio Gustavo Posam a las 4:00 P.M.
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