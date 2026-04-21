FUTBOL Liga Panameña de Fútbol LPF -  21 de abril de 2026 - 11:18

CAI vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J15 del Clausura 2026 LPF

El Club Atlético Independiente (CAI) recibe este domingo 26 de abril al CD Universitario por la jornada 15 de la liga Panameña de Futbol LPF.

CAI vs CD Universitario: Fecha
CAI vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J15 del Clausura 2026 LPF

Un cupo por la clasificación a la siguiente ronda es lo que está en juego cuando CAI reciba a CD Universitario en un un choque de alta tensión en la jornada 15 de la LPF.

Ambos equipos buscan la clasificación y para eso deberán enfrentarse a falta de una jornada final de impacto, 'los vikingos' deberán vencer a los universitarios para poder incrementar la diferencia de 3 pts. que los separa del tercer y cuarto puesto y sellar su clasificación frente a su afición en el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez.

No obstante, un aguerrido CD Universitario no dará tregua a los vikingos donde buscarán vencerlos de visita obligando a CAI a disputar la última jornada en busca de ese último boleto para los Playoffs. Perder este encuentro significaría decir adiós a las aspiraciones para la siguiente fase.

CAI VS CD Universitario: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J14 CLAUSURA 2026 DE LA LPF

  • Fecha: Domingo, 26 de abril del 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes desde las 3:45 pm.
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