CAI vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J15 del Clausura 2026 LPF

Un cupo por la clasificación a la siguiente ronda es lo que está en juego cuando CAI reciba a CD Universitario en un un choque de alta tensión en la jornada 15 de la LPF.
No obstante, un aguerrido CD Universitario no dará tregua a los vikingos donde buscarán vencerlos de visita obligando a CAI a disputar la última jornada en busca de ese último boleto para los Playoffs. Perder este encuentro significaría decir adiós a las aspiraciones para la siguiente fase.
CAI VS CD Universitario: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J14 CLAUSURA 2026 DE LA LPF
- Fecha: Domingo, 26 de abril del 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes desde las 3:45 pm.