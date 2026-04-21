CAI vs CD Universitario: Fecha, hora y dónde ver J15 del Clausura 2026 LPF

Un cupo por la clasificación a la siguiente ronda es lo que está en juego cuando CAI reciba a CD Universitario en un un choque de alta tensión en la jornada 15 de la LPF.

Ambos equipos buscan la clasificación y para eso deberán enfrentarse a falta de una jornada final de impacto, 'los vikingos' deberán vencer a los universitarios para poder incrementar la diferencia de 3 pts. que los separa del tercer y cuarto puesto y sellar su clasificación frente a su afición en el Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez.

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