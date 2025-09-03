Stanley Menzon, DT de Surinam: "No creo que dominemos a Panamá"

Stanley Menzon, DT de Surinam, habló sobre la Selección de Panamá, rivales en el primer partido de la ronda final de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
"Seamos realistas, yo no creo que dominemos a Panamá, ya que podemos dominar a otros equipos, así que de vez en cuando vamos a usar el contraataque, porque a Panamá le gusta dominar, le gusta atacar. Y a los jugadores en el equipo de Panamá, el número seis, el rubio (Cristian Martínez) es un jugador difícil de defender. Pero todo el medio campo y los atacantes, en general Panamá tiene un buen equipo del número uno al número 11 y notamos que también tres jugadores que no jugaron la Copa Oro, ahora están de vuelta al equipo, así que ahora estarán aquí, asique es un rival superior", expresó el DT en conferencia de prensa.
Panamá y Surinam se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadium donde Panamá jugará de rojo.
Fecha, hora y dónde ver en vivo Surinam vs selección de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF
- Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
- Hora: 4:30 p.m.
- Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Surinam
- Dónde ver: EN VIVO por la señal de RPC Televisión