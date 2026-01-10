Supercopa de España Fútbol Internacional -  10 de enero de 2026 - 09:26

Supercopa de España: Xabi Alonso habló sobre Kylian Mbappéy su regreso ante el Barca

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, brindó su punto de vista sobre el regreso de Kylian Mbappé para la final de la Supercopa de España.

FOTO: REAL MADRID

Xabi Alonso compareció en la sala de prensa del estadio Rey Abdullah de Yeda y analizó la final de la Supercopa de España frente al Barcelona (domingo, 2:00 p.m).

El tema central fue el regreso de Kylian Mbappé, quien se perdió la semifinal ante el Atlético de Madrid y viajó a última hora para llegar a El Clásico.

Xabi Alonso y la vuelta de Mbappé

“Está mucho mejor. Contra el Atlético llegaba justo y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que pudiera venir si llegábamos a la final siempre teniendo en cuenta sus sensaciones. Voló ayer y hoy entrenará con el equipo. Lo valoraremos conjuntamente y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos”, dijo el DT de 44 años.

“Es una decisión que tomaremos entre el jugador, los técnicos y los médicos. Hay que medir siempre el riesgo. Hay que saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos y luego asumir las decisiones que se tomen. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado”, finalizó .

