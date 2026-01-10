Supercopa de España: Xabi Alonso habló sobre Kylian Mbappéy su regreso ante el Barca

Xabi Alonso compareció en la sala de prensa del estadio Rey Abdullah de Yeda y analizó la final de la Supercopa de España frente al Barcelona (domingo, 2:00 p.m).

El tema central fue el regreso de Kylian Mbappé , quien se perdió la semifinal ante el Atlético de Madrid y viajó a última hora para llegar a El Clásico.

¡LLEGÓ EL GOLEADOR! Kylian Mbappé llegó a Arabia Saudita para unirse al Real Madrid para la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona este domingo. ¿Crees que será titular? #FutbolRPC pic.twitter.com/2YWUVwdPch

Xabi Alonso y la vuelta de Mbappé

“Está mucho mejor. Contra el Atlético llegaba justo y decidimos no acelerar, pero teniendo en mente que pudiera venir si llegábamos a la final siempre teniendo en cuenta sus sensaciones. Voló ayer y hoy entrenará con el equipo. Lo valoraremos conjuntamente y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos”, dijo el DT de 44 años.

“Es una decisión que tomaremos entre el jugador, los técnicos y los médicos. Hay que medir siempre el riesgo. Hay que saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos y luego asumir las decisiones que se tomen. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado”, finalizó .

FUENTE: REAL MADRID