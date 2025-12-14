Talavera vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir Copa del Rey

El Talavera será el rival del Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en una eliminatoria a partido único en el estadio El Prado.
El club de la Primera RFEF (Tercera División) se clasificó para los dieciseisavos de final tras eliminar previamente al Rayo Majadahonda (1-4) y al Málaga (2-1).
"Para ellos será un partido único, enfrentarse al Real Madrid en su estadio será algo histórico. Lo van a vivir con una intensidad muy especial. Nosotros tenemos que afrontar el partido como siempre: desde el primer minuto con la misma intensidad y con la esperanza de pensar que con la calidad de nuestro equipo podamos superar las dificultades que ellos sin duda van a querer imponer en el terreno de juego", dijo Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.
Talavera vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver 16vos de final de la Copa del Rey
- Fecha: Miércoles, 17 de diciembre de 2025
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio El Prado
- Dónde ver: Sigue las acciones en las redes sociales de RPC Deportes y en rpctv.com con el LBP