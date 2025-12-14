Talavera vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir Copa del Rey

El Talavera será el rival del Real Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en una eliminatoria a partido único en el estadio El Prado.

El duelo entre ambos clubes será el primero en la historia de la competición.

El club de la Primera RFEF (Tercera División) se clasificó para los dieciseisavos de final tras eliminar previamente al Rayo Majadahonda (1-4) y al Málaga (2-1).

"Para ellos será un partido único, enfrentarse al Real Madrid en su estadio será algo histórico. Lo van a vivir con una intensidad muy especial. Nosotros tenemos que afrontar el partido como siempre: desde el primer minuto con la misma intensidad y con la esperanza de pensar que con la calidad de nuestro equipo podamos superar las dificultades que ellos sin duda van a querer imponer en el terreno de juego", dijo Emilio Butragueño, Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Talavera vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde ver 16vos de final de la Copa del Rey