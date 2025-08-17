LPF: San Francisco FC y Plaza Amador logran victorias en la J5

El San Francisco FC y el Plaza Amador ganaron sus partidos de este sábado en la jornada 5 del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo y en total se anotaron 7 goles en estos dos encuentros.

Los Monjes asaltaron el "Toco" Castillo tras vencer al Veraguas United 3-2 para tomar el liderato en la conferencia Oeste. Los goles del rojo los anotaron Víctor Simmons, Rolando Blackburn y Miguel Camargo.

Por Veraguas United descontó Sergio Hernández y Emmons, pero no les alcanzó para rescatar el punto.

Plaza Amador sigue invicto en la temporada

En la jornada de este sábado en la noche, el Plaza Amador sigue sumando puntos importantes y venció 2-0 al Sporting SM con goles de Ovidio López y Aimar Sánchez.

Los Leones continúan con su buena racha y líderes en solitario en la conferencia este.

El martes se enfrentarán al Managua en el estadio Rommel Fernández por las acciones de la Copa Centroamericana 2025 desde las 7:00 pm y podrían firmar su clasificación a la siguiente ronda.