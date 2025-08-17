MLB: José Caballero vuelve a destacar con el bate y las bases con los Yankees

Los Yankees de New York volvieron a derrotar a los Cardenales de San Luis y de paso José Caballero volvió a producir en un duelo de panameños ante Iván Herrera.

"Chema" jugando nuevamente en el jardín derecho, se fue de 4-2 con 3 anotadas, 1 base por bolas y se robó 2 bases para llegar a 39 en la temporada, siendo el líder en las Grandes Ligas (MLB). Este año batea para .233 con 2 cuadrangulares, 27 remolcadas y .650 de OPS.

Desde que llegó al Bronx tiene 5 imparables (1 doble) en 14 turnos, ha anotado 4 carreras, 2 bases por bolas, 5 bases robadas y .357 de promedio a la ofensiva.

El santeño también se ha destacado por su versatilidad en la defensa jugando en el jardín derecho, segunda base y tercera base.

Por su parte Herrera se fue de 5-1 con una producida para dejar su promedio de bateo en .292

Los Yankees cierran hoy la serie ante los Cardenales, a las 1:00 P.M., partido en vivo por la señal de RPC.