MLB: José Caballero vuelve a destacar con el bate y las bases con los Yankees

Los Yankees de New York volvieron a derrotar a los Cardenales de San Luis y de paso José Caballero volvió a producir en un duelo de panameños ante Iván Herrera.
Desde que llegó al Bronx tiene 5 imparables (1 doble) en 14 turnos, ha anotado 4 carreras, 2 bases por bolas, 5 bases robadas y .357 de promedio a la ofensiva.
El santeño también se ha destacado por su versatilidad en la defensa jugando en el jardín derecho, segunda base y tercera base.
Por su parte Herrera se fue de 5-1 con una producida para dejar su promedio de bateo en .292
Los Yankees cierran hoy la serie ante los Cardenales, a las 1:00 P.M., partido en vivo por la señal de RPC.