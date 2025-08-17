Adalberto Carrasquilla: Pumas no pasa del empate ante Toluca

Pumas con Adalberto Carrasquilla en el once, sacó un empate ante los Diablos Rojos de Toluca, actual campeón de la Liga MX en el Estadio Nemesio Diez.

Jorge Ruvalcaba marcó por los universitarios, mientras que Jesús Angulo lo hizo por los escarlatas y así terminaría el partido.

El partido también resaltó el reencuentro entre el mexicano Héctor Herrera y el panameño Adalberto Carrasquilla, jugadores que fueron compañeros en el Houston Dynamo, los mediocampistas coincidieron en la MLS entre 2022 y 2024.

Con este resultado, Toluca son cuartos de la tabla general con 10 puntos, mientras que Pumas llegó al puesto 13 con cinco unidades. Para la siguiente jornada, los universitarios recibirán al Puebla el domingo 24 de agosto a las 6:00 P.M. Para este partido volvería Álvaro Ángulo quien estuvo suspendido por dos jornadas.