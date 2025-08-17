Lionel Messi regresa con gol y asistencia con Inter Miami

Tras dos semanas ausente por lesión, Lionel Messi regresó este sábado con su magia intacta en la victoria del Inter Miami por 3-1 ante LA Galaxy en la MLS, en la que anotó un gol decisivo y dio una asistencia de fantasía.

El lateral español Jordi Alba abrió el marcador en Fort Lauderdale (vecina a Miami) al aprovechar un pase entre líneas de su compatriota Sergio Busquets en el minuto 43.

El Galaxy, vigente campeón de la MLS, igualó en el 59 con una excepcional jugada individual del ghanés Joseph Paintsil por la banda izquierda.

Messi, que se perdió los dos últimos partidos por una lesión muscular, arrancó el duelo como suplente y fue reclamado en el descanso por el entrenador Javier Mascherano.

En el 84, el astro argentino rompió el empate en una fabulosa acción en la que fue habilitado en la frontal del área por el recién llegado Rodrigo De Paul, quien también partió desde el banco tras perderse varios entrenamientos por los trámites de su visa.

Lionel Messi sigue sumando goles

Messi recortó al uruguayo Lucas Sanabria y se acomodó la pelota en la zurda para un remate que entró pegado al poste.

Cinco minutos después levantó de nuevo al público cuando recibió la pelota de espalda y le regaló una asistencia de tacón a Luis Suárez, para que el ariete uruguayo colocara el 3-1 definitivo.

El argentino, máximo artillero de la temporada con 19 goles en 19 partidos, disfrutó de algo de rodaje de cara al duelo del miércoles frente a Tigres de Monterrey por los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto entre equipos de la MLS y de la Liga mexicana.

Aunque su aparición fue decisiva, Messi dio también algunas señales de incomodidad durante la segunda mitad y se retiró rápidamente al vestuario tras el pitido final.

"No lo vi después del partido. Mañana veremos cuáles son las sensaciones que tuvo", dijo Mascherano sobre su capitán, de 38 años.

"Vi que claramente no estaba cien por cien cómodo, pero con el correr de los minutos fue soltándose cada vez más. Habrá que ver como terminó en cuanto a la fatiga", señaló El Jefecito.

La lesión "fue algo muy chiquito. Los tres entrenamientos que tuvimos fueron buenos y lo importante es que terminó el partido", indicó. "Él siempre quiere estar en el campo, es feliz allí".