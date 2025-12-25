Tomás Rodríguez: Sporting San Miguelito se pronunció sobre las negociaciones

El Sporting San Miguelito rompió el silencio y en un comunicado solicitó respeto para el jugador Tomás Rodríguez , su familia y todas las instituciones.

El delantero de 26 años tenía prácticamente todo listo para firmar con el Olimpia de Paraguay , pero medios paraguayos informaron que en Panamá se filtró la información y un club tico cuadruplicó la oferta, según las fuentes se trata de Saprissa.

Además, señalaron que el Sporting dio una nueva oferta en la que exigía al Olimpia ceder los derechos económicos de FIFA en caso de una eventual convocatoria al Mundial 2026.

Ante todas estas versiones, el club "Rojinegro" se pronunció el jueves 25 de diciembre al respecto.

Comunicado del Sporting San Miguelito

Sporting San Miguelito informa a su afición, medios y comunidad deportiva que, en relación con el proceso de negociación por el jugador Tomás Rodríguez, el club ha actuado en todo momento por canales formales, con respeto institucional hacia las partes involucradas y con el objetivo principal de proteger el desarrollo profesional y humano del futbolista.

En las últimas horas han circulado en redes sociales afirmaciones y calificativos que no representan el espíritu con el que Sporting San Miguelito gestiona sus relaciones deportivas. Sin entrar en debates públicos ni exponer documentación privada, reiteramos:

1. Sporting San Miguelito no bloquea oportunidades para sus jugadores; trabaja para que cada movimiento se realice de manera ordenada, legal y transparente.

2. Las negociaciones entre clubes incluyen condiciones y etapas que deben manejarse con confidencialidad y responsabilidad.

3. Cualquier información oficial será comunicada únicamente por nuestros canales institucionales.

Solicitamos respeto para el jugador, su familia y todas las instituciones. Sporting San Miguelito mantiene su compromiso con el fútbol, con su cantera y con la afición.