Trent Alexander-Arnold sufre lesión muscular y estará de baja con el Real Madrid

Tras las pruebas realizadas al jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda y está pendiente de evolución, según informó el club.

El lateral inglés se convierte en el segundo jugador merengue que cae lesionado esta semana tras la baja de Ferland Mendy por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El Real Madrid y los problemas en defensa

Los problemas en defensa para Xabi Alonso son un dolor de cabeza y en menos de tres días ha perdido al lateral izquierdo y derecho.

La baja del lateral derecho de 27 años se suma a la de Dani Carvajal, Ferland Mendy, David Alaba y Dean Huijsen.