Trent Alexander-Arnold sufre lesión muscular y estará de baja con el Real Madrid

Tras las pruebas realizadas al jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda y está pendiente de evolución, según informó el club.
El Real Madrid y los problemas en defensa
Los problemas en defensa para Xabi Alonso son un dolor de cabeza y en menos de tres días ha perdido al lateral izquierdo y derecho.
La baja del lateral derecho de 27 años se suma a la de Dani Carvajal, Ferland Mendy, David Alaba y Dean Huijsen.