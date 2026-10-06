UEFA Nations League Fútbol Internacional -  6 de octubre de 2026 - 10:21

UEFA Nations League: Partidos para hoy martes 6 de octubre

Conoce a continuación los partidos a disputarse este 6 de octubre en la fase de grupos de la UEFA Nations League 2026-27.

UEFA Nations League: Partidos para hoy martes 6 de octubre

UEFA Nations League: Partidos para hoy martes 6 de octubre

FOTO: IA

La UEFA Nations League continúa este martes 6 de octubre con una jornada cargada de partidos entre selecciones europeas. Entre los encuentros más atractivos destaca el duelo entre Croacia y España, además del compromiso de Inglaterra frente a República Checa.

La mayoría de los partidos de la jornada están programados para las 1:45 p.m., en una fecha en la que varias selecciones buscarán sumar puntos importantes y mejorar su posición en la competición.

Partidos de hoy 6 de octubre en la UEFA Nations League

  • Kazajistán vs Islas Feroe – 9:00 a.m.
  • Croacia vs España – 1:45 p.m.
  • Moldavia vs Eslovaquia – 1:45 p.m.
  • Luxemburgo vs Bulgaria – 1:45 p.m.
  • Bielorrusia vs Finlandia – 1:45 p.m.
  • Albania vs San Marino – 1:45 p.m.
  • Estonia vs Islandia – 1:45 p.m.
  • Inglaterra vs República Checa – 1:45 p.m.
  • Suiza vs Macedonia del Norte – 1:45 p.m.
  • Escocia vs Eslovenia – 1:45 p.m.

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