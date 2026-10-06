UEFA Nations League: Partidos para hoy martes 6 de octubre

La UEFA Nations League continúa este martes 6 de octubre con una jornada cargada de partidos entre selecciones europeas. Entre los encuentros más atractivos destaca el duelo entre Croacia y España, además del compromiso de Inglaterra frente a República Checa.
Partidos de hoy 6 de octubre en la UEFA Nations League
- Kazajistán vs Islas Feroe – 9:00 a.m.
- Croacia vs España – 1:45 p.m.
- Moldavia vs Eslovaquia – 1:45 p.m.
- Luxemburgo vs Bulgaria – 1:45 p.m.
- Bielorrusia vs Finlandia – 1:45 p.m.
- Albania vs San Marino – 1:45 p.m.
- Estonia vs Islandia – 1:45 p.m.
- Inglaterra vs República Checa – 1:45 p.m.
- Suiza vs Macedonia del Norte – 1:45 p.m.
- Escocia vs Eslovenia – 1:45 p.m.